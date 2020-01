Estudiantes se atrincheran en Comuna de Mayor Otaño

El dirigente estudiantil Nelson Maciel se constituyó ayer en la sede municipal para solicitar al presidente de la Junta Municipal, Darío Saenger López, que convoque a una sesión extraordinaria para estudiar el pedido de intervención de la Municipalidad de Mayor Otaño, pero ante la negativa del concejal los jóvenes ingresaron en la sede comunal e iniciaron la toma por tiempo indefinido.

La medida de fuerza tiene como único punto el pedido de que los concejales aprueben la intervención municipal al Ministerio del Interior, para que de esa manera se puedan investigar a fondo las denuncias realizadas en contra de la administración de Pedro Chávez (ANR). Ayer se registraron algunos incidentes contra los estudiantes por parte de seguidores del intendente.

La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público ya inició la investigación a la Municipalidad de Mayor Otaño, tras la denuncia de la Contraloría General de la República (CGR), que en un examen especial detectó supuestos indicios de daño patrimonial y graves irregularidades por más de G. 1.000 millones en la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2017, de los recursos de Fonacide y royalties.

ANTECEDENTES. El grupo de jóvenes liderado por Nelson Maciel son estudiantes del Colegio Nacional de Mayor Otaño y vienen manifestándose desde hace cuatro meses, exigiendo la intervención de la CGR y la imputación del intendente, que tiene sospecha de mal manejo de los recursos municipales. La lucha de los jóvenes otañences tuvo varios capítulos como manifestaciones, enfrentamientos, encadenamientos y este martes, sumaron el hecho de toma.

Nelson Maciel manifestó que no levantarán la medida de fuerza hasta obtener una respuesta de parte de los concejales. “Exigimos que la Junta Municipal tenga una sesión extraordinaria y aprueben por mayoría absoluta de votos la intervención municipal al Ministerio del Interior, y no saldremos de aquí hasta que no suceda lo que estamos pidiendo. Queremos que se investiguen a fondo los graves hechos que fueron denunciados y que se castigue a los responsables del grave daño patrimonial. Como jóvenes exigimos transparencia en el uso de los recursos”.