Estudiantes marchan por recortes en Brasil

Los estudiantes se reunieron en las cercanías del Colegio Militar de Río, donde Bolsonaro participaba de un evento conmemorativo, pese a las estrictas medidas de seguridad adoptadas por los organismos de control que cerraron las vías aledañas para impedir el paso de los alumnos.

Acompañados de padres de familia y profesores, los estudiantes protestaron pacíficamente por el bloqueo del 30% del presupuesto destinado para universidades e instituciones educativas federales de todo el país y pidieron al mandatario revertir la medida.

La mayoría de los estudiantes se manifestaron con frases como “La educación no es gasto, es inversión” o “De tanto ahorrar en educación quedaremos ricos en ignorancia”. “Estamos aquí para decir no a la censura, no a los recortes y no a este gobierno autoritario”, aseguró Camila, una estudiante de maestría en Sociología de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). “Nosotros queremos estudiar. Nosotros tenemos derecho de estudiar. Nuestras universidades, escuelas e institutos son patrimonio del pueblo brasileño y por encima de cualquier gobierno vamos a luchar para defender eso”, agregó. EFE