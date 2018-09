Estatal también hará reajuste del gas y cortará el subsidio

La estatal había llegado a competir en el mercado del gas en octubre del 2016 al costo de 5.000 guaraníes el kilo, precio que ya lo había anunciado un año antes el entonces ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y se mantuvo hasta el primer trimestre de este año, pese a que los del sector privado que dominan el mercado ya lo habían ajustado dos veces.

Samudio comentó que es correcta la información de que en diciembre de 2017 y mayo de 2018 se registraron pérdidas con el gas, durante la administración de Eddie Jara Rojas.

Este último en ningún momento, ante reiteradas consultas, admitió pérdida alguna con el GLP y menos que estén subsidiando para su venta a un costo mucho menor de los demás competidores con recarga en sus estaciones de servicio.

Samudio apuntó que la empresa mantuvo el precio por mucho tiempo y si bien ahora no están perdiendo el próximo mes ya entrarían en negativo.

Consideró que el problema con la anterior administración fue que no hacían costeo por unidad de negocio y cuánto era su rendimiento. “Ahora no estamos perdiendo porque los otros productos subsidian, pero en estos casi ya no estamos teniendo margen tampoco”, enfatizó.

La titular de Petropar sostuvo que no existía ningún cartel del gas como denunciaba Leite. “No existía ningún cartel. Petropar lo que hacía era subsidiar un producto con el margen de otro producto. Eso lo confirmo”, sentenció.

Adelantó que se verán obligados ahora a realizar un ajuste de entre 700 y 800 guaraníes el precio del gas, con lo cual estarán aún más bajo que los del sector privado. Una vez que esto se concrete, la recarga de una garrafa de 10 kilos de Petropar pasará de 55.000 a 62.000 guaraníes.