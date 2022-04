Estaciones de servicios son negocio de diputados en conflicto de interés

El mismo presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, tiene dos surtidores de ambos sectores. En tanto que la diputada liberal Celeste Amarilla aseguró que ambos proyectos “estaban destinados a que ellos ganen un poquito”, en referencia a los legisladores dueños de estaciones de servicio.

Amarilla recordó los casos del líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez; como propietario en el rubro. También a Del Pilar Medina, Blanca Vargas, Jazmín Narváez, Tomás Rivas y Erico Galeano. Igualmente incluyó al gobernador de Paraguarí, el cartista Juan Carlos Baruja, cuyo familiar es dueño de una estación.

Los diputados fueron beneficiados durante el Gobierno de Horacio Cartes, cuando Petropar financió el montaje de sus estaciones de servicio. Una de ellas es la pareja de Bachi, en Villa Hayes, construida en 2018. Blanca Vargas, incluso, es proveedora de la Municipalidad en Minga Guazú. También Tomás Rivas, en Ybycuí, entre otros.

Existe un proyecto de ley de conflicto de intereses que prohíbe los negocios con el Estado y la puerta giratoria entre el sector privado y público, pero duerme en Diputados por falta de apoyo.

El tema central del conflicto actualmente es el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, “Que crea el fondo de estabilización del precio de los combustibles derivados del petróleo en la República del Paraguay y se establecen medidas transitorias de contingencia para la importación del diésel / gasoil tipo III / tipo c y la nafta virgen y deroga la Ley N° 6900/2022”. No pudo ser tratado por falta de cuórum. El tercer espacio considera un negociado, por lo que anunció que no participaría. Mientras que el cartismo se ausentó por desacuerdos internos con Fuerza Republicana. No obstante, se escudaron en que primero quieren el parecer del Ministerio de Hacienda. Estuvieron presentes los interesados oficialistas, quienes consiguieron el apoyo de un sector liberal, que también participó. Esta alianza se da luego de que el velazquismo pusiera a un liberal como presidente de Diputados, Carlos María López.

Alliana explota Petropar y BR

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, confirmó que su familia tiene una estación del emblema Petropar y otra de Barcos y Rodados, pero que no se imaginó que iba a existir una crisis del crudo.

Aseguró además que si priorizaba su negocio, no iba a pedir a su bancada que se ausente de la sesión para tratar la ley.

“Yo tengo una estación de servicio de Petropar. Hace cinco años yo tenía que saber que Putin se le iba antojar invadir Ucrania y que iba a haber problema con el petróleo. Yo también tengo una estación de servicio de Barcos y Rodados, muy bien le iba a venir este subsidio a esa estación de servicios. Mi familia tiene, mi mamá y mi papá tienen”, manifestó Alliana.

El legislador cartista explota estos emblemas en Ñeembucú, departamento de donde es oriundo.