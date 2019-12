Esta noche es la gran final de Baila Conmigo Paraguay

La primera pareja finalista es la conformada por la Miss Tanga Rocío Adorno y Diego Achar con el 50,7% de los votos. “Me siento súper motivada y confiada en mi equipo de trabajo, tanto del Baila como el de logística, que me acompaña siempre. Estoy más que agradecida con la gente, porque sin ella esto no sería posible”, comentó Rocío, y agregó: “Me siento ganadora y el sueño de ganar la competencia fue nuestro objetivo desde el día que pisamos la pista del Baila”.

Rocío pidió a sus seguidores que sigan votando por ella, enviando un mensaje de texto con la palabra Rocío o Achar al 44424.

La segunda que está en la final es la pareja de Naldy Cabrera, el representante del pueblo, e Ingrid Prieto, que llegó con el 61,41% de los votos.

En el dulce idioma guaraní, Naldy comentó que está “muy contento“ y hasta le cuesta creer que haya llegado a estas instancias en el exigente reality televisivo, siendo que vino para el casting sin tener ni siquiera para su pasaje.

“Vine a probar el Baila Conmigo y me quedé. Vengo de la campaña y Telefuturo me abrió la puerta”, dice emocionado, comentando además, que no es bailarín, pero que puso todo el empeño y tuvo la suerte de contar con el apoyo de gente especializada que lo ayudaba todos los días. “No soy bailarín pero me esfuerzo al máximo siguiendo las instrucciones de los profesores.“Estoy agradecido con el pueblo paraguayo”, recalcó el finalista de Baila Conmigo Paraguay. Para votar por esta pareja se puede enviar un mensaje con la palabra Naldy o Ingrid al 44424.

Al cierre de nuestra edición, y con el ritmo bajo la lluvia se disputaba la elección de la tercera pareja finalista para esta noche, entre Manni Delvalle y Nati Delgado, Marilina Bogado y Will Fretes, Diego El Monchi González y Meli Riquelme.

el programa. Baila Conmigo Paraguay es la versión paraguaya del formato Bailando por un sueño, original de Televisa. Esta es la octava edición de Baila Conmigo Paraguay.

El jurado estará integrado por Robson Maia (coreógrafo profesional), Zuni Castiñeira (empresaria), Larissa Riquelme (modelo, novia del Mundial 2010) y el reconocido actor cubano Mario Cimarro.

Unas 80 personas trabajaron para este show televisivo, entre ellos, conductores, bailarinas, productores, camarógrafos, vestuaristas, y otros.

La competencia incluyó los ritmos flow latino, cumbia pop, brasil mix, disco, tropical mix, rock and roll, retrocumbia, entre otros. El premio consiste en G. 50.000.000 en efectivo.