Esta noche arranca nueva edición de ID Famosos por NPY

“Me siento muy cómodo con este tipo de programas. Cuando me tocó conducir un par de ciclos de Famosos, eso me enseñó mucho y creo que me convocan por la experiencia”, comenta Enrique Kike Casanova, quien lleva varios años en los medios y es reconocido por su rol de presentador en el formato Baila Conmigo y Bailando por un sueño, productos de Telefuturo.

“Este formato de televisión ya lo había hecho y habíamos inaugurado en 2018, cuando arrancamos con Famosos, que fue un programa que nos dejó una muy rica experiencia”, recuerda el conductor de radio y tevé.

El formato ID Famosos presenta entrevistas con personas conocidas de varios ámbitos. “Nos juntamos para hablar un poco de la vida privada del invitado. Saber más acerca de su trabajo, familia, intimidad”, cuenta Casanova.

La producción reinsertará al formato algunos bloques que tenían en el inicial de Famosos. ”La idea es hacer un entretenido programa que pueda gustar a todo tipo de público”, continúa el conductor y licenciado en Derecho.

VARIEDAD. Los invitados del show irán variando, aunque en su mayoría serán personas que trabajan en medios de comunicación (radio, televisión), actores, actrices y algunas sorpresas.

“Retomamos algo que veníamos haciendo y agregamos cosas que tenía la primera temporada de 2018”, recalca el ex conductor de numerosos formatos en radio y tevé, quien anuncia asimismo que se prepara para más desafíos este año.