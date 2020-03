Essap no da abasto mientras urge agua para medidas preventivas

Desde hace días pobladores de varios barrios de la capital y área metropolitana manifiestan la falta de agua en sus viviendas, justo en un momento en que urge el líquido vital para tomar las medidas sanitarias preventivas ante la circulación del coronavirus. Los lugares que denuncian mayor escasez son barrio Obrero, Sajonia y Nazaret, de Asunción. También en zonas de Luque y Fernando de la Mora.

Desde la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) aseguraron que el tratamiento de agua es de 18.000 m3 por hora, mientras que la capacidad es solo de 16.000 m3. De toda el agua tratada se registra además un 41% no contabilizada por cañerías rotas, instalaciones clandestinas y pérdidas comerciales, es decir, medidores alterados. Para este viernes se prevé la recepción de ofertas para el proyecto de construcción de un cuarto módulo en la planta de tratamiento de Viñas Cué. FALLAS Varios pobladores del barrio Roberto L. Petit, de Asunción, denuncian fallas en el funcionamiento de tanques domiciliarios proveídos por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA. Ante esta situación vuelven a la vieja práctica de extraer con un recipiente el agua que acumulan. Afirman que deben juntar el vital líquido de noche o madrugada ya que es el horario donde hay mayor presión en los grifos. En horario de la tarde, generalmente, la provisión es nula. Los usuarios cuestionan que esta situación se da mientras la principal recomendación para prevenir la propagación del coronavirus es el lavado de manos. “Contratamos a un electricista y nos dijo que el problema es la placa del motor. No quiso tocar para que puedan ver los técnicos de Essap, pero ya llamamos varias veces y no nos hacen caso”, indicó Leopoldina de Bobadilla, cuya residencia está ubicada sobre la calle Picada Diarte. En la misma cuadra, también otra familia afirma tener similar inconveniente. “Ya procedimos como nos indicaron los técnicos, pero de igual manera no funciona. Tampoco volvieron a venir a ver cómo funciona”, indicó Alexis Rolón. PROYECTO Estos tanques forman parte de la campaña de la Essap, consistente en la instalación gratuita de recipientes de 500 litros en las viviendas pertenecientes a barrios que no cuentan con un servicio de agua potable de forma continua. Hasta el momento ya fueron distribuidos cerca de 5.000 tanques. La meta es llegar a los 12.000. La inversión para este proyecto es de cerca de G. 16.000 millones, según el gerente comercial de la Essap, Juan Pablo Morínigo. Sobre las fallas, Morínigo se negó a la posibilidad de que sea ya de fábrica. “Pueden ser casos muy particulares. Lo que sucede muchas veces es que manipulan o cierran una válvula y lo que hace es trabajar en vacío. Nosotros dejamos un manual de uso al cliente. Todos los casos que estamos asistiendo es por una mala operatividad, no por un defecto del equipo”, argumentó. Las personas que tengan inconvenientes con estas instalaciones pueden llamar a la línea habilitada: 162. O también escribir en las cuentas oficiales de la Essap en las redes sociales. La distribución de estos equipos se realizará en 70 puntos críticos por la falta continua del servicio, en Asunción y Gran Asunción.



