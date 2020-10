Espínola: Del sufrimiento a la alegría

En diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Virginia Giménez, madre de Alberto (29 años), refirió acerca del gran momento y el pasado de su hijo: “Pasamos muchas cosas para llegar a este momento, nosotros somos una familia humilde”.

La madre del Beto recordó las penurias que pasaron tiempo atrás: “Cuando le dieron de baja de Libertad eso más me dolió. Estaba de vacaciones en enero y le llamó el vicepresidente de esa época (Manolo Burró), y le dijo que le iban a dar su pase. No lloré porque ya tenía una oferta del General Díaz. Su representante Diego Serrati le dijo que se tranquilice, que era mejor para nosotros; le animó a seguir”. Doña Virginia agregó al recuerdo: “Desde el sufrimiento vino la alegría, fue una recompensa muy grande primero ir a Cerro, luego salir campeón y llegar a la Selección”.

EL PRIMER ALUMNO. Leónido Espínola, padre de Alberto, puntualizó acerca de su hijo, su correcto desempeño y su gran pasión por el fútbol: “Él es una persona casi perfecta, muy correcta, inteligente, siempre fue primer alumno en la escuela. A él siempre le gustó el fútbol y a escondidas se iba a practicar”.

Rememorando los momentos duros, Leónido explicó: “Mucho ya me hizo llorar, muchos sufrimos para ayudarle a nuestro hijo para que le salga algo, fue muy difícil en los inicios”.

“Pasó muy mal cuando un directivo de Sol de América le dijo que no iba a continuar y ese mismo día también le comunicaron que no seguía más en Libertad. Ahí le aconsejé y le dije: Cuando viene mal, viene todo (mal), pero que se tranquilice”.

En el presente solo hay lugar para la alegría, a lo que don Espínola expuso con respecto a la llegada del Beto a la Albirroja: “Esa noche previa (del partido con Perú) me llamó y me comentó que iba a jugar de titular. Yo con la convocatoria ya me puso muy feliz y eso fue mucha más alegría”.