Esperanza "sigue línea" de Lugo y confía en la unidad para enfrentar a la ANR

Al respecto, la senadora y ex ministra de Salud, Esperanza Martínez, en conversación con Última Hora analizó el contexto político y se reafirmó en su deseo de unidad. Recordó que el líder del Frente Guasu, Fernando Lugo, apostó desde el principio por trabajar en forma conjunta en la oposición.

Todo indica que los partidos que integran el Frente Guasu abandonarán la Concertación Nacional tras no conseguir que su agrupación política lidere una de las chapas presidenciales con miras a las internas del mes de diciembre.

Esperanza Martínez asegura que no se puede hablar sobre un quiebre de la Concertación. Dijo que “en temas electorales siempre hay diferencias, miradas estratégicas y tácticas electorales”.

“El objetivo primordial será seguir trabajando unidos en las listas nacionales para el Senado, las plurinominales para las diputaciones, las concejalías y las candidaturas a Gobernación. Vamos a tratar de seguir con el plan de encuentros colectivos, más allá del trabajo individual, de manejarnos con un mismo cronograma”, dijo.

Chapas no representan al progresismo

Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana que integra el Frente Guasu, reiteró que a ella le hubiese gustado encabezar una de las chapas con miras a las internas, pero le tocó renunciar.

“Lo intentamos hasta el último momento, pero todas las fuerzas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que tiene la estructura, nos han ofrecido la vicepresidencia. Nuestra postura es clave y es la presidencia la que conduce, más allá de los acuerdos políticos. Nuestra idea era darle continuidad al gobierno de Fernando Lugo”, explicó.

La ex ministra de Salud afirmó que “ninguna de las candidaturas que están concursando actualmente en la Concertación representan genuinamente al sector progresista. Pero eso no significa que no podamos acordar líneas estratégicas de cogobierno”, agregó.

Finalmente, aseguró que, aunque no sea lo esperado, apoyará a la chapa opositora que tenga más posibilidades de llegar.

“No es la que queremos porque quisimos que sea Esperanza Martínez quien lidere la chapa, pero la vamos a apoyar, lo que tengo claro es que no voy a apoyar a Santiago Peña o Arnoldo Wiens”, sostuvo en referencia a los candidatos del Partido Colorado.

Confía en la unidad

La senadora también reiteró su confianza en que las agrupaciones políticas de la oposición puedan llegar unidas a las elecciones generales.

“Mi visión es que a largo o mediano plazo, como le escuché decir a Euclides Acevedo, que no tiene problemas en renunciar a su candidatura a favor de otro proyecto, es que de ser posible se llegará a la menor cantidad de chapas posibles para tener chances de ganar al Partido Colorado”, dijo.

“En temas electorales siempre hay diferencias, miradas estratégicas y tácticas electorales. Esto no significa un quiebre, pero los resultados no fueron buenos. En las municipales, el resultado no fue bueno porque nos dividimos. Por ello es que yo insisto en que se debe construir la unidad. Soy de la idea de agotar los procesos de diálogos y llegar unidos. Al final del camino creo que es posible acordad un voto útil o algo así”, refirió.

La senadora por el Frente Guasu señaló que espera que todos los integrantes de su grupo político sean conscientes de que la unidad es clave para ganar en el 2023. “El Partido Colorado, más allá de la crisis, la corrupción, el lavado de dinero, sigue siendo un adversario importante fuerte.”, agregó.

“Yo creo en la unidad, voy a trabajar en la unidad y apuesto por la unidad. Somos una concertación de partidos autónomos y creo que lo del quiebre es algo que se quiere instalar, pero estas diferencias son parte de las tácticas políticas”, aseguró.

Martínez dijo que espera que todos los que compitan por la presidencia puedan dialogar al final de la recta, para que se consiga un respaldo a la candidatura mejor posicionada.

¿Por qué no hubo chapa PLRA - Frente Guasu?

Para la senadora es comprensible que los integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se hayan mantenido en sus posturas de liderar las chapas, ya que ellos son conscientes de que cuentan con la estructura partidaria.

Sobre Efraín Alegre, Martínez dijo que “ellos tuvieron una opinión y se mantuvieron en eso”. Asimismo, explicó que conversó con otros sectores, pero siempre se vio al Frente Guasu para la vicepresidencia.

“No sé si soy tenaz, pero nosotros creemos que la presidencia es la que conduce y establece las acciones estratégicas de un gobierno. Es por ello que hemos insistido en ocupar la presidencia. Hablé con todos los sectores liberales, pero no se pudo”, dijo.

Martínez afirmó que más allá de la Vicepresidencia, lo que importa finalmente es la conducción y los acuerdos políticos que uno pueda tener.

“Lo que queremos es un gobierno que trabaje una línea y un programa. Queríamos seguir con el proyecto de Fernando Lugo. Entiendo a los liberales, ya que ellos tienen la estructura y no es fácil ceder. Es muy razonable que ellos quieran encabezar la chapa”, dijo.

Fernando Lugo siempre apostó por la unidad

La senadora Esperanza Martínez explicó que su postura conciliadora respecto a la Concertación Nacional responde a la línea de la que le habló el ex presidente Fernando Lugo, quien permanece internado por un delicado estado de salud.

“Cuando volvimos de Colombia (con Lugo) analizamos el contexto y él había dicho que dentro de la Concertación no se buscan cosas distintas, se pretende y planteó seguir. Él comprometió su presencia en la reunión de la Concertación, pero ya no pudo participar”, recordó.

Asimismo, la ex ministra de Salud aseguró que lo que hubiera hecho Lugo ante este escenario es “articular, acercar posiciones y conciliar”.

“Él siempre fue un líder articulador y conciliador. Cuando decidimos regresar a la concertación nos hizo sentar a todos y nos dijo que no todos van a llegar al final, pero que eso no quería decir que no podamos trabajar juntos”, refirió.

“Estoy respetando sus últimas decisiones, no sé si hubiese cambiado de parecer más adelante, pero eso fue lo que nos dijo a todos los presentes en esa reunión. Él siempre habló y abogó por la unidad en todos los espacios en los que estuvo. Él tenía esa ascendencia que nos permitía dejar de lado nuestras intenciones personales y buscar trabajar en conjunto”, dijo.

Fernando Lugo permanece internado tras una compleja cirugía a la que fue sometido tras un sangrado en el cerebro. Hasta el momento, el pronóstico es reservado, pero los médicos que lo atienden hablan sobre mejorías significativas en su cuadro clínico.