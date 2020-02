Espectáculo con la Sinfónica Nacional y cantantes líricos

El evento se inicia a las 20.30, en el Teatro del Hotel Guaraní (Oliva esquina Independencia Nacional), y los tiques de entrada tienen un costo de G. 50.000 y G. 60.000, en venta en Red UTS.

La OSN estará dirigida por el maestro Ignacio Pilone (Uruguay) y participarán cantantes líricos extranjeros, entre ellos, Suzanne Ramo (EEUU), Claire Choquette (EEUU), Diego Zamora (Ecuador) y Jacqueline Enrique Cohen (EEUU).

También participan reconocidos intérpretes paraguayos, como José Mongelós, Jenyffer Lezcano y Armando Medinah.

Programa. La Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Pilone, interpretará el 4º Movimiento de la famosa 9º Sinfonía, parte conocida también como Himno a la Alegría, del célebre compositor alemán Ludwig Van Beethoven, de quien este año se conmemorará los 250 años de su nacimiento.

El público también disfrutará de composiciones clásicas y famosas, como Ave María, Summertime, La vie en rose, Ganada, Over the Raimbow, Memory, Bésame mucho, Solamente una vez, No puede ser, Recuerdos de Ypacaraí, Vivo per lei, entre otras.

Esta actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción, y el Instituto Municipal del Arte (IMA).

El show se realiza en el marco del evento Sol Mayor Festival; primera edición de un encuentro internacional de profesionales y alumnos de varios países, iniciado con el Congreso Nacional de Educación Artística, realizado en Asunción.