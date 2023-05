Erico, la primera tensión entre Cartes y Peña

"Se comprobó que Juan Vera publicó el número privado de Menchi (Barriocanal) en redes sociales. En este juicio se reveló que la señora Menchi, con respecto a sus compañeros que tienen la misma profesión, no fueron objeto de agresiones. Esto se interpreta que vieron en una mujer como alguien más frágil para repudiar. Al comprobarse que Vera cometió un hecho punible de lesión a la intimidad, la tendencia hoy sobre todo al tratarse de mujer, se visibiliza la situación vulnerable en que se encuentra la mujer. Hay leyes y convenios que protegen a las mujeres cuando están ejerciendo una profesión igual que los hombres. No se trata de una discriminación positiva, sino tratar de romper prejuicios arraigados".

A las 14:16, los medios se hacían eco de esta impactante noticia: “La Fiscalía imputa al diputado Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal. Piden su prisión”.

La esperada decisión fiscal se dio a conocer en momentos en que Galeano fungía de anfitrión en su quinta de Capiatá donde hacía gala de su poder, sentando a su mesa a todo el poder político a pesar de tener encima una investigación por lavado de dinero del narcotráfico. ¿Qué mejor carta de presentación para un investigado que tener en su casa al presidente electo y al hombre más poderoso del país? Una foto con un poderoso mensaje.

El senador Beto Ovelar admitió que les sorprendió la imputación y arriesgó que las coincidencias no existen. “A veces las coincidencias son demasiado coincidentes”, dijo en tono contrariado, dando a entender que allí hubo intencionalidad de la Fiscalía. Claro, esto no hubiese pasado jamás con Sandra Quiñónez.

Pero también se sospecha otra intencionalidad. La del propio Galeano, que a sabiendas de su imputación reunió en su residencia al nuevo poder para hacer demostración de fuerza.

Esa misma mañana del viernes, llegaba al país en medio de altísimas medidas de seguridad Miguel Insfrán, alias Tío Rico, considerado uno de los líderes de la organización criminal más grande y que fue desmantelada tras el operativo A Ultranza. Justamente, la causa en la que está involucrado el diputado. ¿No hubo un asesor inteligente que le haya soplado al oído a Peña para alertarle de la situación? “No conviene que te vayas”.

La tarde terminó con sabor amargo. Se les aguó el plan de mostrar como trofeos las nuevas incorporaciones al cartismo: la de los diputados electos por el abdismo José Domingo Adorno y Carmen Giménez, además de los gobernadores electos Juan Acosta (Amambay) y Freddy D’Ecclessis (San Pedro).

Minutos después de la imputación, el WhatsApp de la bancada vieja y nueva de Diputados de HC explotó en palabras de apoyo a Erico. “No vamos a permitir esta persecución política” y otras leyendas de los más radicalizados que le dijeron que no votarán por su desafuero.

Santiago Peña acusó recibo. A las 20:24 emitió un comunicado señalando que solicitó personalmente a Galeano que se ponga a disposición del Ministerio Público.

UNA BOMBA DE RACIMO. Este escándalo puede convertirse en la primera tensión entre Peña y Cartes. Galeano es hombre fuerte del ex presidente en el negocio de los cigarrillos, y ambos están investigados en una causa de sospechosos préstamos.

Cuando en marzo del año pasado explotó el operativo A Ultranza, se movió el piso de Galeano. Tanto que se vio obligado a renunciar como candidato a gobernador de Central por Honor Colorado e incluso en ese momento se dijo que no se postularía a ningún cargo. Una semana después, con una foto en la residencia de Cartes, se anunciaba su candidatura al Senado. No podía quedar sin fueros. La ANR es una comunidad que blinda a los suyos, no importa el tamaño del delito que cometa. Y menos cuando sabe demasiado y tiene mucho para compartir.

Peña intentó despegarse del escándalo, pero no tiene el control de la bancada donde sí manda Cartes. Hasta el cierre de esta página no había postura oficial de Honor Colorado ni de ninguno de los diputados anunciando apoyo al desafuero. Por ahora, hay un grupo radicalizado que se opone al desafuero, pero la decisión está en manos del líder del movimiento. El mejor escenario es que Galeano no se resista. Porque si quiere dar pelea, no se someterá a la Justicia. Finalmente, solo necesita 28 votos para trabar la causa. Con algunos colorados y los siempre dispuestos liberales, lo logrará sin gastar demasiado.

Pero este desenlace dejará en offside a Peña, y se confirmará aquello de que en su futuro gobierno reinará pero no gobernará.

El escándalo es un dilema de Cartes. Porque al salvar a uno, dañará al otro.

Además, ya no puede controlar el Ministerio Público. Al menos, hasta ahora, el fiscal general Emiliano Rolón está dando muestras de independencia institucional.

El caso Galeano no es un problema del cartismo solamente, sino de la ANR, un partido que se ha convertido en el mayor aguantadero de corruptos, narcopolíticos y la amplia gama de delincuentes imaginables. Un partido que con su formidable maquinaria electoral engulle todo intento de institucionalizar la República.

En este momento histórico en que le toca nuevamente administrar la República por otros 5 años, la ANR debe demostrar que es capaz de elevarse sobre sí misma y deshacerse de sus elementos mafiosos.

De lo contrario, habrá sucumbido moralmente para ser la mafia misma disfrazada de partido político.

(Jueza Mesalina Fernández)

