Millonaria donación para refugiados

Ashton Kutcher y Mila Kunis recaudaron más de 6,8 millones de dólares, un día después de crear una página de GoFundMe, en busca de ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos.

Días atrás, la pareja lanzó una campaña para recaudar dinero a favor de las personas que se han visto forzadas a salir de Ucrania debido al ataque de Rusia sobre este país europeo. Su objetivo es alcanzar 30 millones de dólares, a través del portal GoFundMe. Dos días después de iniciada esta causa, los actores han anunciado que ya llevan reunidos 15 millones de dólares, la mitad de lo que se habían propuesto. “Estamos a mitad de camino. Estamos superemocionados. Queremos decir gracias a todos y cada uno de ustedes. Han sido 48 horas increíbles”, manifestó Mila.

Kunis, quien nació en la localidad ucraniana de Chernivtsi, en 1983, se mudó a Estados Unidos en 1991.

"Siempre me he considerado una estadounidense, una estadounidense orgullosa... Pero hoy, nunca me he sentido más orgullosa de ser ucraniana", dijo Kunis a través de un video.

"Los acontecimientos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad".

Kutcher, sentado al lado de Kunis en el video, afirmó que los fondos se usarían para brindar ayuda humanitaria y de refugiados a los ucranianos afectados por la invasión de Rusia a su país vecino.