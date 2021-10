Preocupa salud de la princesa Charlene

El regreso de la princesa Charlene a Mónaco parece más lejano de lo que se preveía. La esposa del príncipe Alberto sigue convaleciente de la enfermedad que la afecta desde hace meses y su recuperación no solo está siendo lenta, sino que es más complicada de lo que parece. Tanto que, como informó su fundación a través de un escueto comunicado, Charlene, de 43 años, tendrá que volver a ser operada. Es la tercera vez que la princesa se somete a una cirugía en los últimos meses. Esta vez se trata de una operación más compleja, dado que se utilizará anestesia general, pero también parece que podría ser la última. Así lo explicó la fundación en el comunicado que envió a medios como Hello! en el que expresan sus “mejores deseos con esa operación final y con todo el proceso de recuperación”. Fue el organismo que encabeza la princesa, y no el palacio de Mónaco, quien emitió la información al respecto.

Por el momento el príncipe Alberto no se pronunció al respecto.