Hijo de Will Smith presenta sus diseños

Jaden Smith, hijo del actor Will Smith y de la actriz y productora Jada Pinkett-Smith, es el invitado especial en la pasarela virtual italiana de moda masculina Pitti Immagine Uomo 99, donde presentó el avance de su nueva colección Untitled MSFTSrep FW21. Una colección en la que proceso creativo, según los fundadores de la marca, es un diálogo sobre diferentes teorías filosóficas sobre el mundo, combinado con el estudio de la fotografía e inspirado en diversas historias y libros de ciencias. Jaden Smith trabajó en tres estilos diferentes, que incluyen un traje a medida, un vestido con capucha y un conjunto de chaqueta y pantalón de nieve. Jaden describe esta colección como “muy creativa y originalmente diseñada como un símbolo de rebelión organizada dentro de la juventud”. Músico, actor, emprendedor y activista, Jaden Smith no paró durante la pandemia. Además de diseñar la nueva colección, lazó en agosto su nuevo disco Cool Tape Vol. 3. EFE



Presentan a su segundo hijo

Ben McKenzie y Morena Baccarin, los protagonistas de la serie cuyo amor traspasó las pantallas, acaban de anunciar que fueron padres por segunda vez. Con una foto del bebé recién nacido con las manitas cubriendo su rostro, la feliz mamá dio a conocer la buena nueva. La pareja dio un importante paso en 2015 al anunciar que estaban juntos y esperaban a su primera hija en común, Frances Laiz Setta Schenkkan. En 2017 se casaron en el Jardín Botánico de Brooklyn, Nueva York. El pasado diciembre compartieron la feliz noticia de que esperaban a su segundo bebé juntos, aunque Morena tiene un hijo de su anterior matrimonio con el director Austin Chick, al que llamaron Julius Setta, y que actualmente tiene siete años. Ahora las estrellas de anunciaron el nacimiento del pequeño, un niño al que llamaron Arthur. En 2018 Baccarin manifestaba sentirse muy orgullosa de la gran labor de McKenzie como padre. “Es maravilloso verlo todos los días con nuestros hijos”.