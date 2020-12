Modelo de talla conquista Vogue

La modelo de tallas grandes Paloma Elsesser, de 28 años, y reconocida activista por su lucha por la diversidad, protagoniza la portada de enero de la revista Vogue de Estados Unidos. La joven escribió en su cuenta de Instagram lo que significaba para ella llegar a la portada, al momento de promover una apertura dentro de la industria de la moda. “Aunque mi corazón se llena de gratitud, no estoy satisfecha. Insto a la moda a no dejar que este impulso se apodere de él hasta que ver cuerpos y experiencias como el mío, y más allá, dejen de ser radicales, ya no sean diferentes; ya no es raro. Quiero ver mujeres con cuerpos más grandes, mujeres de piel oscura, personas discapacitadas y todas las iteraciones de identidad que han dejado a tantas solas en los medios. Quiero que este momento brinde un nuevo año de posibilidades y una vida de esperanza”, enfatizó Paloma. De acuerdo con Vogue, Paloma es hija de una mujer afroamericana y un hombre chileno, y fue criada en Los Ángeles. En el 2015 fue descubierta por la maquillista Pat McGrath. “Desde pequeña supe que era diferente y me esforcé por estar segura de mi cuerpo, de mi ropa de entrar en una sala llena de gente. No creas que he superado estas. Aún a día de hoy le doy vueltas a los mismos pensamientos y tengo conflictos cuando entro en las redes sociales”, destacó.