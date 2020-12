La furia de Tom Cruise en el set

Cinco miembros del personal de la nueva película de Tom Cruise renunciaron por sentir que era una paradójica “misión imposible” seguir trabajando para la estrella tras un nuevo ataque de furia en el set. Pero todo empeoró cuando el audio del actor, furioso al ver que dos empleados no cumplían con los estrictos protocolos anti-Covid, se viralizó en todo el mundo. “El primer estallido fue grande, las cosas no se han calmado desde entonces. La tensión se ha ido acumulando durante meses y esta fue la gota que colmó el vaso. Desde que se hizo público, ha habido más enojos y varios miembros del personal han renunciado“, dijo una fuente al medio The Sun. Cruise trabajó incansablemente detrás de escena para hacer cumplir las estrictas reglas de distanciamiento social durante la filmación, que se desarrolla en Gran Bretaña, y se enfureció después de ver a dos miembros del equipo parados demasiado cerca uno del otro. Todos quedaron atónitos ante el estallido del actor.



Reveló algunos efectos del Covid-19

Ellen DeGeneres dio a conocer algunos de los efectos que padece a la hora de luchar contra el coronavirus. En términos generales, Ellen se encuentra “bien”, es decir, sin síntomas que puedan considerarse graves o peligrosos para su sistema respiratorio; lo cierto es que en los últimos días estuvo experimentando unos dolores “horribles” en la espalda que soporta a duras penas, echando mano para ello de su sentido del humor y del apoyo constante que recibe de su esposa, la actriz Portia de Rossi.

“¡Hola a todos! Quería darles las gracias por los buenos deseos. Me siento muy bien, estoy feliz al cien por cien, de verdad. La única cosa que no te dicen que puedes tener, que es lo que me pasa a mí, es dolor de espalda. “No tenía ni idea de que ese podía ser un síntoma; en mi caso se trata de un dolor de espalda horrible, es muy fuerte. He hablado ya con otra gente que también lo ha sufrido”, aseguró Ellen DeGeneres en un video de Instagram.