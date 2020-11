El príncipe Carlos en la portada de Vogue

Algunas de las fotos más icónicas de la recordada Diana de Gales fueron para Vogue. Sus dos nueras, Catalina y Meghan, también aparecieron en la edición británica de la publicación de moda. Ahora le toca el turno al príncipe Carlos, quien aceptó la invitación y aparece en la portada en un posado inédito para el fotógrafo Nick Knight, en un campo de hortensias, para hablar de moda sostenible.

El futuro rey británico cumplirá el próximo sábado 72 años. Es un claro defensor del medioambiente desde años. En la entrevista, Edward Enninful, editor de Vogue, aprovecha para preguntarle sobre el estilo del príncipe de Gales y los secretos de su armario. Dice que prefiere invertir dinero en una sola prenda de calidad y que le dure, antes que comprar otras nuevas cada cierto tiempo: “No me gusta tirar nada, me gusta que me duren lo más posible. Por eso, pido que me arreglen los zapatos, me ajusten la ropa... Incluso me ponen un parche, si es necesario”.



Desmiente supuesto embarazo

Esta semana llegó a oídos de Hailey Baldwin que la revista Us Weekly se estaba preparando para anunciar que estaba esperando su primer hijo con su famoso marido, Justin Bieber. Ella quiso desmentir estos rumores antes de que empezaran siquiera a circular, a través de un contundente comunicado que publicó en Instagram etiquetando a la mencionada publicación. “Como sé que están a punto de publicar nuestra pequeña historia...”, escribió en una de sus Stories para afirmar a continuación: “No estoy embarazada”.

La modelo hizo un llamado de atención a los medios y a todos sus seguidores para que no se hagan eco de este tipo de