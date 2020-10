J Balvin en contra de Pablo Escobar

El cantautor colombiano J Balvin se declaró “orgulloso” de que cuando se habla de Colombia hoy en día su nombre “sustituyó” al de Pablo Escobar y criticó a los que consideran al capo del Cartel de Medellín un “héroe”. ”Entiendo que afuera lo ven como héroe, como alguien que vivió la vida en grande. Sí, era inteligente, pero lo que hay detrás de eso es que mucha gente inocente murió”, subrayó el artista. ”Para mí eso no es ser un héroe”, remarcó. “Soy muy amigo de su hijo (Juan Pablo Escobar) y le pregunté: ‘¿Qué crees que fue lo mejor que hizo tu papá por el mundo?’, y me contestó: ‘Nos enseñó cómo no hacer las cosas’”, destacó J Balvin. “Yo vivo a 10 minutos de donde él nació, pero estoy bien con todo el mundo. Por eso no tengo guardaespaldas en Colombia”, explicó. Además, mencionó el tema de una supuesta relación que existe entre los reguetoneros y el mundo de la droga. “No nos sentimos parte de eso. Él destruyó a muchas familias. Destruyó al país”, manifestó. EFE



Adele bromeó sobre su nueva figura

Adele ahora puede agregar comedia a su larga lista de talentos. La artista, de 32 años, presentó este fin de semana. “Hola, soy yo”, comenzó diciendo en su monólogo de apertura, haciendo referencia a su gran éxito de 2015 . “Dios mío, estoy absolutamente emocionada de finalmente ser la anfitriona de este programa. No solo me encanta este programa, sino que es el que rompió mi carrera en EEUU, hace 12 largos años. Yo era la invitada musical en 2008, cuando Sarah Palin apareció con Tina Fey, así que obviamente unos pocos millones de personas sintonizaron para verlo. Y buen