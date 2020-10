Fue diagnosticado con un linfoma

El ganador del Oscar Jeff Bridges anunció que fue diagnosticado con un linfoma y aseguró que sus médicos son optimistas sobre su recuperación. Bridges, de 70 años y una de las figuras más reconocidas y consistentes de Hollywood, no precisó qué tipo de linfoma padece, pero indicó que ya comenzó su tratamiento.

“Como el Dude diría”, inició un mensaje en Twitter con referencia a su icónico personaje en . “Nueva m..da ha salido a la luz. Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno”, añadió el actor.

“Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos”, añadió. “Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, ahora que tengo su atención, por favor, recuerden ir a votar” en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.