La boda realizada por camba solidaria

César Mongelós Fotografía, compartió las instantáneas de la boda de María Graciela Vázquez y Víctor Morínigo, la pareja que se hizo viral dio el sí, quiero gracias a la solidaridad de los usuarios de la página Cambachivache. Las fotografías corresponden a sesión después de la ceremonia que se llevó a cabo el domingo 16 de agosto, en el centro de eventos Solar Perrier. El enlace en principio se llevaría a cabo el primero de agosto pero fue reagendado atendiendo a las etapas de la cuarentena inteligente. La historia de María y Víctor se hizo popular en redes sociales, gracias a que la novia pidió hacer camba (truque) de sus alianzas por que no podía costear su boda. Lejos de ofrecer objetos por los anillos de compromiso los miembros de la comunidad ofrecieron realizarles el sueño del casamiento ofreciendo todos los servicios, fiesta, decoración, vestido, traje, luna de miel, peluquería y más. María Graciela Vázquez y Víctor Morínigo habían pospuesto su matrimonio en dos ocasiones.



Youtuber embarazada denuncia acoso

La youtuber paraguaya Chennytv, que cuenta con más de 139.000 suscriptores, hace unos días dio la noticia de su embarazo junto a su novio Will Ibarra. Tras el anuncio con un emotivo video en YouTube, fueron muchos los mensajes de felicitaciones pero con ellos también los de los haters (usuarios que escriben mensajes de odio). En un video subido a su cuenta de Tik Tok, Chenny compartió fuertes mensajes de usuarios bajo el título “Cómo acosar a una embarazada”. En ellos una persona le escribía al privado de su cuenta; desde que ella y su pareja eran feos y no merecían tener hijos, hasta mensajes más violentos, insinuando que el niño o niña no nacería. Por su parte la humorista de redes se limitó a bailar y mostrar a sus seguidores lo que esta persona venía escribiéndole repetidas veces desde que comentó que está en la dulce espera. Chenny se encuentra en este momento pasando por su cuarto mes y sigue compartiendo contenido divertido con su público.