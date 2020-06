Dior defiende los desfiles presenciales

Dior salió en defensa de los desfiles y mantuvo su presencia en las Semanas de la Moda, desmarcándose del llamamiento a repensar estos eventos, en los que tras la epidemia ya no participarán Gucci y Saint Laurent. “Es importante contar con un desfile porque el lujo es emoción y nada es tan emotivo como un pase real. La electricidad de ese momento creativo, los plazos, la adrenalina...”, sostuvo el presidente de Dior, Pietro Beccari, en una inhabitual rueda de prensa en línea junto a la directora artística de la firma, Maria Grazia Chiuri. “Es importante recordar que estas semanas no son solo importantes para la industria de la moda, sino también para las ciudades donde tienen lugar”, como París y Milán, defendió por su parte la diseñadora italiana. Beccari dijo que la firma participará en la Semana de la Moda de Alta Costura de París, que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de julio, en línea. El formato exacto de su desfile será “sorpresa”. Presentará su nueva colección Crucero. AFP



Rechazan acusaciones anónimas

Lili Reinhart y Cole Sprouse, dos de los protagonistas de la serie , rechazaron y criticaron las acusaciones de agresiones sexuales en su contra divulgadas en los últimos días desde cuentas anónimas en Twitter. “Tres compañeros de reparto y yo fuimos acusados falsamente de delitos sexuales por cuentas anónimas en Twitter. Tomo estas acusaciones muy seriamente, y trabajaré para llegar hasta la raíz de esto”, dijo el domingo Sprouse en su perfil de Twitter.

“Las acusaciones falsas hacen un daño tremendo a las víctimas de agresiones reales. Es más, nunca buscaría silenciar a nadie. Animo a la gente a que examine las acusaciones ya que los eventos detallados ahí son falsos. Este parece la última afirmación en una serie de incidentes que buscan ‘cancelar’ a mis compañeros y a mí”, agregó. En el caso de Sprouse, las acusaciones llegaban de una cuenta anónima de Twitter bajo el nombre de usuario @Victori66680029, que no seguía a nadie. EFE