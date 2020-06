“En este mundo poscapitalista no se acepta al otro”

Julieta Venegas regresa a la música con un sentir más social y celebrando lo diferente aunque algo resignada. "Por desgracia, en este mundo poscapitalista y patriarcal, la otredad no se acepta", confesó en una entrevista con Efe.

Julieta dice no ser consciente de cómo es que todos esos cambios han ido configurando su carrera, sin embargo tiene muy claro que "hay cosas" que le "parecían relevantes" y que ahora le "parecen frívolas", señala, y que es por ello que ha buscado nuevas formas de interacción entre lo que la rodea y su música. Una de ellas es el apoyo a la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, con cuya banda filarmónica conformada por niños grabó los dos temas y dos videos con la intención de ayudar económicamente cediéndoles todas los ingresos que ambas canciones generen. Ayutla llevan 3 años sin tener agua, por eso las regalías de estas grabaciones irán para ellos, sostuvo la artista. EFE