Rihanna y Ariana Grande se suman para ayudar

Celebridades del mundo de la canción y del cine como Rihanna, Ariana Grande, Halsey, Stephen Colbert y Julia Louis-Dreyfus se han sumado al fondo de ayuda Project 100, creado por dos políticos estadounidenses para distribuir bonos de ayuda a familias afectadas por el coronavirus. La iniciativa es una idea de dos representantes demócratas: Stacey Abrams, ex candidata demócrata a gobernar el estado de Georgia; y Andrew Yang, ex aspirante a la nominación presidencial; con el objetivo de distribuir cheques de 1.000 dólares a un total de 100.000 familias afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia. Bajo el nombre Project 100, la idea ha conseguido sumar la participación de otros políticos, activistas, filántropos y celebridades, que ya han reunido 55 de los 100 millones de dólares que se marcaron como objetivo, informó la propia Abrams en su perfil de Twitter.

Entre los donantes hay también gigantes tecnológicos como Google, estrellas televisivas como Stephen Colbert, y asociaciones benéficas como Charles and Lynn Schusterman Family Foundation. “Los más vulnerables económicamente están luchando por sobrevivir, incapaces de pagar alimentos o medicamentos para sus hijos, y mucho menos de cubrir gastos básicos, costes de transporte y alquiler”, aseguró Abrams.