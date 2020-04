El cumpleaños agridulce de Fonsi

El artista Luis Fonsi cumplió 42 años el pasado miércoles 15 de abril y, por primera vez en su vida, lo pasó en casa con su esposa, la modelo española Águeda López, y los dos hijos de ambos Mikaela, de 8 años y Rocco, de 3 años. “Fue un cumpleaños diferente. Muy bonito, tranquilito”, describió. Eso sí, dijo que aunque para él de lunes a viernes es temporada de trabajo, ese día “la puerta del estudio se mantuvo cerrada”. “El teléfono lo usé muy poco. Solo para hablar con la familia” , contó. Fue esa familia la que lo sorprendió en la tarde con una caravana de autos llenos de globos y gritos de felicitación y amor. “Me emocioné mucho y fue la parte más difícil, pues me dolió tener a mis padres ahí al frente y no poder acercarme a abrazarlos”, dijo. Para él esa fue la parte más complicada de la cuarentena. “Esa y la parte de las actividades escolares en la casa”, bromeó. “Yo cuando estoy llevo a Mika al colegio, la ayudo con las tareas, pero esto es diferente. Son métodos nuevos de hacer las cosas, hay que imprimir y ser un poco técnico de computadoras”, añadió. Pero afirma que se lo está disfrutando, pues “nunca había estado en casa tanto tiempo y es la parte buena de todo esto”, dijo. El cantautor puertorriqueño no dejó de trabajar durante el mes que lleva aislado en su casa. Sin embargo, dijo que “cuando termine la cuarentena” va a salir “como un toro al ruedo”. EFE