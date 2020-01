Periódico se defiende

El dominical británico The Mail On Sunday alegará que existe un “interés público enorme y legítimo” en la familia real británica y sus “relaciones personales y familiares” en su defensa frente a una demanda presentada en octubre de 2019 por la duquesa de Sussex, informó ayer la BBC. El tabloide detalla cómo rebatirá la querella interpuesta por la esposa del príncipe Enrique, por haber difundido una carta que escribió a su padre, Thomas Markle, en 2018, en un documento legal de 44 páginas al que ha tenido acceso la cadena pública británica.

En su demanda, la duquesa reprocha al periódico su supuesto “mal uso de información privada”, una “edición selectiva” del contenido de la misiva, así como la “infracción del 'copyright'” de esta, cargos rechazados por el diario sensacionalista.

Los argumentos de la defensa del Mail On Sunday incluyen, al parecer, evidencias del propio padre de la duquesa, con el que esta mantiene una relación complicada desde que pasó a formar parte de la monarquía británica.

En febrero de 2019, el periódico publicó extractos de una carta escrita a mano por la duquesa y dirigida a su padre en la que, según la versión del rotativo, ella hablaba de que estaba muy dolida por su actitud. La aparente mala relación entre ambos salió a la luz desde que la pareja se casó en 2018 en Windsor, enlace al que el padre no acudió. Poco antes de la boda, Thomas Markle provocó un gran revuelo en los medios al dejarse fotografiar en EEUU por paparazzi mientras miraba tabloides con fotografías de su hija. EFE