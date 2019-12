La cercanía con la realeza británica

El escándalo en el que está implicado el príncipe Andrés de Inglaterra, al que se relaciona con el magnate y abusador estadounidense Jeffrey Epstein, no para de crecer y sumar nuevos ingredientes. Ahora se supo que no solo él tenía relación con Epstein, sino que toda su familia le conocía. Tal y como publicó el diario The Sun, el financiero estadounidense acudió a la celebración del 18º cumpleaños de la princesa Beatriz de York, la hija mayor de Andrés y Sarah Ferguson en 2006. Lo hizo acompañado de Ghislaine Maxwell y también de un personaje que, hasta el momento, no había estado implicado en este asunto: El productor cinematográfico Harvey Weinstein, acusado de agresión sexual por diversas actrices de Hollywood.

Era el 15 de julio de 2006 y el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, se vestía de gala para celebrar la mayoría de edad de la primogénita de los duques de York. Lo hacía con una gran fiesta de estilo victoriano, con vestidos de gasa y tul y recargados peinados. Se trataba de una cena y una fiesta de las máscaras inspirada en el año 1888. Según el diario británico, la celebración habría costado casi medio millón de euros. Su presencia en Windsor deja ver ya no solo la cercanía y familiaridad de los dos sujetos con los duques de York, sino también que el tercer hijo de la reina Isabel II no dudaba en mezclar a sus entonces amigos con la aristocracia y la realeza británica.