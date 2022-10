Eneide Boneu y una historia de 50 años con el arte en tierra guaraní

“Son muchas cosas las que me gustan de Paraguay, especialmente su gente , su sol intenso, su mezcla de tranquilidad y algarabía. Tengo buenísimos y fieles amigos que han sabido darme su cariño y hospitalidad”, comenta Boneu.

Sus estudios de formación en arte los realizó en el Centro Cultural Peruano Americano en Lima y en la Escuela de Bellas Artes en Asunción. También participó de talleres dirigidos por Olga Blinder, Susana Romero, Vivian Guggenheim, Alicia Díaz Rinaldi, Michael Oliver, Joao Rossi y José Resende.

PADRES CREATIVOS. “La influencia de mis padres, que eran espectacularmente creativos y habilidosos, ayudó para que me interesara en la creación artística, desde muy pequeña mi madre me enseñó a coser, bordar y tejer, no tenía muñecas”, recuerda.

Es socia fundadora y ex presidenta del Grupo Gente de Arte, Asociación para las Artes Visuales en el Paraguay y del Grupo Paraguayo de Arte Público.

Boneu realiza pinturas, grabados, objetos, fotografías e instalaciones. Además es promotora y gestora de arte. “En la pintura me gustaría llegar a la abstracción, pero creo que soy más expresionista o caótica, según mi ánimo. Estuve muchísimos años representando la figura humana, especialmente la femenina. Durante la pandemia, debido a mi necesidad de ver rostros, los rostros ocultos detrás de los tapabocas, empecé a pintarlos, a representarlos obsesivamente dejando de lado los desnudos que hacía, justamente sin rostros”, comenta Eneide, quien también hace objetos con elementos reciclados. Al respecto, la semana pasada inauguró, junto con otros 49 artistas, la muestra denominada Recolectivo 50, una exposición inspirada en temas ambientales habilitada en el Centro Cultural Villa San Juan, ubicado en Mariscal López 1099.

Eneide Boneu recibió premios y menciones en concursos nacionales. Sus obras han aparecido en diversos catálogos, revistas y libros de texto. Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en centros culturales, museos y galerías de arte de Corea, Bélgica, Rusia, Sudáfrica, Líbano, España, Francia, Estados Unidos, Italia, Cuba, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay.

“No me dedico 100% al arte, aunque quizás mi mente sí”, confiesa la creadora que trabaja, en una empresa familiar fundada por su padre y que actualmente la lleva adelante con su esposo e hijos.



Identikit

