Encuesta revela demoledor impacto del contrabando en la economía

Sebastián Acha, director ejecutivo de la citada organización, sostuvo que ya tienen algunos adelantos del informe de una encuesta que hicieron a una decena de gremios sobre el impacto directo del contrabando, y que será presentado el próximo 25 de noviembre.

“Los datos son realmente impresionantes. Por ejemplo, el sector de calzados nos comentó que el 80% de lo que se vende en el mercado es de contrabando. O sea, ellos solo ocupan el 20%. Es una cosa increíble”, remarcó.

Añadió que el azúcar también presenta una situación parecida. “Para graficar, de dos cucharaditas que usamos en nuestro café matutino, una es de contrabando, es decir el 50%. Y estos son números que nos tienen que señalar que hay una inmensa red que impide el ingreso a la economía formal para ser invertidos en salud, educación, en rutas, etc.”, subrayó.

Acha dijo que la economía informal está moviendo más de veinte mil millones de dólares en este momento. Suponiendo que el 50% sea subsanable, se tendrán diez mil millones de dólares para invertir. “Esa suma, para dar una idea, corresponden a tres ministerios de Salud”, enfatizó.

Agregó que tienen previsto también presentar un plan que elaboraron con el Ministerio de Hacienda para ofrecer una salida disruptiva al problema de la informalidad. “Ya me animé a decir, después de estudiar ocho años este fenómeno, que solamente la minoría de la población quiere estar en la informalidad porque a quién no le gustaría tener acceso al crédito, pagar tasas bajas y no de hasta 100% que cobran usureros”, acotó.

Puntualizó que el problema radica en que la gente no tiene capacidad económica y lo que se debe hacer es que la formalidad sea accesible para la ciudadanía, reduciendo al mínimo la burocracia con herramientas tecnológicas.

CENSO. En otro orden, el titular de Pro Desarrollo Paraguay apuntó que, para el caso de las actividades delictivas que impactan en la economía, les dejó muy preocupados el hecho de que en el Congreso se pretendía dejar de lado el censo, que pretenden incluir en el plan anual para el 2022.

“Lo que nosotros planteamos es que se incluyan en el próximo censo productos de la canasta básica, estimar los gastos promedio familiares”, recalcó.

Explicó que si uno tiene la lista en la primera columna los nombres de los productos de la canasta básica, en la segunda cuánto produce Paraguay y en la tercera cuánto ingresa legal, en la cuarta estará cuánto se consume. “Si hay una diferencia entre lo que se produce y se consume, eso será contrabando. Entonces, vamos a poder separar el contrabando y lo que resta son actividades delictivas”, sentenció.

El director de Pro Desarrollo indicó que luego ya habrá que ver las acciones de la Fiscalía y el Poder Judicial.