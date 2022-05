En Yby Yaú temen la huida de los inversionistas por actos de violencia

La ola de violencia desatada últimamente en el distrito de Yby Yaú ha prendido la alarma de las autoridades departamentales, teniendo en cuenta que esos hechos podrían entorpecer futuras inversiones. Incluso, han recibido informaciones de que algunos de los ganaderos brasileños desean retirarse de la zona.

En manifestaciones del intendente de la Municipal de Yby Yau, Vidal Argüello, los últimos hechos de violencia que se centraron en su distrito ponen en peligro una serie de inversiones anunciadas y programadas para la localidad. Esos acontecimientos repercuten y otorgan una imagen de inseguridad en el distrito, que últimamente se vio muy afectado por crímenes y atentados.

El jefe comunal sostuvo, por otro lado, que hay ganaderos brasileños que ya han expresado su temor por esos hechos y algunos de ellos han expresado su deseo de vender sus propiedades por la falta de garantía y seguridad.

“Llegó junto a mí uno de los administradores de los establecimientos ganaderos y me comentó que no pueden trabajar tranquilos por las andanzas de los grupos armados, incluso me comentó que hay ganaderos brasileños que ya tienen el deseo de vender sus propiedades”, relató el lord mayor Vidal Argüello.

El intendente municipal hizo un llamado a las autoridades nacionales a enfatizar fuertemente la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad para los empresarios de la zona, principalmente para los ganaderos, que tienen sus inmuebles en el distrito.

graves sucesos. Últimamente se han registrado casos muy graves en la zona; como el atentado con bomba contra un contingente militar; la muerte violenta de la maestra en Concepción, ocurrida en la localidad de Loreto, que tuvo una enorme repercusión en el distrito de Yby Yaú, teniendo en cuenta que el automóvil de la víctima fue hallado en una vivienda ubicada en este lugar; así como otros hechos criminales que también fueron reiterativos.

En los últimos años, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se ha ubicado en el distrito que se encuentra sobre la línea que limita con el Departamento de Amambay, especialmente en la zona conocida como Cerro Guazú, una región rodeado por comunidades nativas.

Desde ahí, el grupo armado sale a cometer los ataques especialmente contra los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).