En un refugio, 12 paraguayos esperan para ingresar al país

Un grupo de 12 personas, 10 varones y 2 mujeres, todos paraguayos, que intentaron ingresar a territorio nacional por el Puente de la Amistad la noche del martes, fueron ubicadas en un refugio temporal instalado debajo de un tinglado abierto, destinado al área de control integrado, dentro de la propiedad de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Son paraguayos que vinieron de varias ciudades de Brasil, entre ellas, San Pablo; otros hicieron escala en esta ciudad procedentes de EEUU. No se trata de un refugio ideal, pero como no pueden ingresar al país hasta el domingo, deberán permanecer en el sitio bajo el resguardo de la Armada Paraguaya y el cuidado de los funcionarios de la Décima Región Sanitaria. Con intervención de los bomberos voluntarios, se procedió a la limpieza, Itaipú Binacional consiguió los baños químicos y la Marina proveyó camas y colchones, además de la alimentación. Son personas que se negaron a volver al Brasil y se instalaron en medio del Puente de la Amistad, explicó el capitán Walter Díaz, comandante del Área Naval del Este.

Dijo que otro grupo de 73 que intentaron ingresar al país, bajo el amparo del Consulado paraguayo en Foz de Yguazú, Brasil, están cumpliendo cuarentena en hoteles de la vecina localidad. “Costó convencerlos, pero finalmente están instalados allá, a la espera de poder ingresar al país y ver dónde van a cumplir aquí su cuarentena”. Refirió que Brasil no restringe la salida de paraguayos y es así que se tuvo que un grupo de 12 personas que, al no poder ingresar al país, quedaron varadas en el Puente de la Amistad. “Ante esta situación, la Armada Paraguaya, la Policía Nacional, Migraciones, bajo la conducción de la Décima Región, establecieron en el predio del Puerto albergues temporales, donde estas personas fueron llevadas para no quedarse en el puente. Les proveyeron las comodidades mínimas para poder estar aquí”.

Dijo que en el lugar tienen acceso a alimentos, agua, baño y cama. “Aquí están siendo evaluados caso por caso y a través de la Región, una vez que se levante la restricción, serán dirigidos al lugar donde van a cumplir la cuarentena. Aquí van a estar hasta el domingo. La gente de Salud Pública ese día los va a evaluar y definir dónde van a estar aislados para cumplir su cuarentena”.

Díaz aclaró que todos fueron examinados por médicos que montan guardia en el acceso el paso fronterizo. “Son todos asintomáticos. Si alguien presenta síntomas inmediatamente se aplica el protocolo del nivel 2. Un equipo médico de la Armada y de la Región está monitoreando constantemente a estas personas”.