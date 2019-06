En todo el país hay apoyo a eliminación de jubilación vip

En ese marco, en distintos puntos de nuestro país, la ciudadanía se moviliza firmando las planillas, que posteriormente serán entregadas en la Cámara de Diputados.

“Mi sueño como ciudadana es hacer realidad la democracia participativa. Los legis-ladores no tienen un cheque en blanco. Si la ciudadanía dice ‘sí a una ley’, esta debe ser sancionada”, manifestó González, quien no pudo ocultar su felicidad ante la respuesta que está recibiendo su pedido de firmar las planillas.

Señaló que muchas personas se organizan por su cuenta e instalan locales donde la gente puede ir a firmar solicitando la eliminación del privilegio legislativo.

Recordemos que los parlamentarios se pueden jubilar con 10 años de aporte y 55 años de edad.

Por medio de las redes sociales, las personas le informan a la diputada en qué parte del país se están organizando para firmar las planillas.

Pedro Juan Caballero, Caaguazú, Alto Paraná, Central y otros departamentos se van sumando.

Por otro lado, Kattya pide que la ciudadanía lleve adelante una movilización antiprivilegios y anticorrupción. Para ello sugirió como fecha tentativa el miércoles 14 de agosto, a las 18.00, en la Plaza de la Democracia.

“Espero tu ayuda creativa para difundir el evento. No puedo sola, necesito tu compromiso. Seguro hay gente que puede armar flyers, eventos, notas, videítos, remeras, quepis, calcomanías, pasacalles. Todo ayuda y creo que nadie es tan bueno para hacerlo solo, ni tan pequeño para no ayudar”, escribió en su cuenta de Facebook.

LOCURA. González también respondió a su colega Celeste Amarilla, quien señaló que sería una locura eliminar la jubilación parlamentaria.

Desde la semana pasada, ambas legisladoras se enfrentan por este tema, ya que cuando fue planteada por Kattya, Celeste respondió que la misma presentaba proyectos con la sola intención de salir en los medios de comunicación.

“Una locura es seguir manteniendo esta jubilación. Una locura es que en diez años se jubilen los parlamentarios. Una locura son los privilegios de la clase política. Una locura es que se siga pervirtiendo el sistema. Estoy loca como una cabra y pido la eliminación de privilegios”, aseveró.

“Es una locura pensar en eso”

La diputada liberal Celeste Amarilla, que desde un principio cuestionó a su colega Kattya González la presentación del proyecto de ley que busca suprimir la jubilación parlamentaria, dijo ayer que lo más difícil es eliminar la jubilación.

“Es una locura pensar en la eliminación, mi propuesta y la de varios colegas sería que ya no se reciba aporte del Estado (7%), que busque recursos entre sus propios asociados, que aumente el descuento, que integre a diputados que ya no están y que quieren pagar, que sea una caja privada, porque va a ser con su plata”, indicó.

Señaló que su discusión con Kattya es que existen varios parlamentarios jubilados, con derechos adquiridos y “ella no plantea qué hacer con los que ya están jubilados”. “Independientemente que nos guste o no la jubilación vip, tenés jubilados y quién les va a pagar a ellos”, cuestionó.