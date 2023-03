En Santo Domingo, Boric critica “dictadura de Ortega”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció este jueves ante el plenario de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Santo Domingo, la “dictadura” del presidente de Nicaragua Daniel Ortega y de su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo.

En su intervención, Boric se refirió al retiro de la nacionalidad nicaragüense a decenas de opositores de Ortega “que parecería no saber que la patria se lleva en el alma y en la sangre y no se quita por decreto”. El presidente chileno mencionó en concreto los casos de los escritores Sergio Ramírez, Gioconda Belli y la histórica ex guerrillera Dora María Téllez.