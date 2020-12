En San Pedro y Paraguarí, con quiebres y lejos del consenso

La relación entre los políticos no ha mejorado, y en agosto de este año el diputado inscribió su movimiento San Pedro para Todos en el Tribunal Electoral Partidario, con el cual competirá en varios distritos del departamento.

De esta forma también dejó en claro que no está dispuesto a negociar con Honor Colorado, cuyos referentes son el ex diputado Juan José Vázquez, su esposa y también ex diputada, Perla de Vázquez, y el diputado y ex gobernador, Vicente Rodríguez.

Entre D’Ecclesiis y los referentes de Honor Colorado, existe enemistad acérrima que está vigente desde hace varios años, por lo que este es otro de los motivos, por los que el diputado correrá con sus candidatos fuera de Concordia. Así las cosas, el gobernador Carlos Giménez es quien se encuentra liderando el consenso por Añetete con los Vázquez y el diputado Rodríguez de Honor Colorado. “Estamos avanzando muy bien en el consenso con los representantes de Honor Colorado”, expresó el gobernador y adelantó que en Santaní, una de las principales ciudades del departamento, ya se llegó a un acuerdo para que el candidato de Concordia sea el dirigente Daniel Ferreira. Este competirá contra el actual intendente, Agustín Ovando, quien buscará el rekutu de la mano de Freddy D’Ecclesiis.

Mencionó que se está trabajando distrito por distrito para consensuar y que “siempre se deben agotar todas las instancias de diálogo para evitar el quiebre posinterna, porque eso suele ser lo más traumático para el partido”.

En Paraguarí también hay varios frentes en un solo movimiento. Esta situación se da en Honor Colorado, donde se encuentran los liderazgos del gobernador Juan Carlos Baruja y del diputado Tomás Éver Rivas, lo que hace más compleja la posibilidad de establecer un consenso. Así es que el candidato del gobernador es Rubén Fernández.

El diputado apuesta por el presidente de seccional Marcelo Simbrón. En tanto, Añetete también deberá consensuar, pero no hay pelea de líderes. Por un lado, buscará el rekutu la intendenta y esposa del parlasuriano Jorge Baruja, Lorena Burgos. También quiere la chapa el hijo del ex presidente de Puertos, Renato Retamozo. Asimismo, la concejala Gloria Mas de López, quien es la esposa del miembro de la Junta y funcionario de Yacyretá, Máximo López. El diputado Miguel Cuevas respaldó a los tres candidatos.