En marcha el torneo de Honor de futsal

Posiciones: 3 de Febrero 3 puntos; Silvio Pettirossi 3; San Cristóbal 3; San Gerónimo 3; 3 de Mayo 0; Fomento de Fátima 0; Colo Colo 0 y Filosofía 0.

Para la segunda fecha del certamen, el viernes 10 desde las 20:30, los enfrentamientos son: 3 de Febrero vs. Silvio Pettirossi, Filosofía vs. San Gerónimo, 3 de Mayo vs. San Cristóbal, Fomento de Fátima vs. Colo Colo.

En lo que respecta a la Selección, la Sub 17 arrancó con los entrenamientos con miras al Suda, a disputarse del 5 al 13 de agosto, en Paraguay.