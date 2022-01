En manos de jueces está que la Itaipú otorgue información pública

La legisladora manifestó que la binacional se escuda en el tratado para sostener que la ley de acceso a la información pública no le rige.

Apuntó a los jueces que se encargarán de resolver el caso y señaló que espera que el fallo no sea para dar impunidad a la Itaipú.

“Esperamos de nuestros jueces un fallo emblemático y que dejen de vender impunidad a Itaipú, institución a la que la cúpula de la ANR convirtió en un botín político para comprar cargos y elecciones. Esperamos el acompañamiento ciudadano”, resaltó González.

El amparo es por violación a la Ley N° 5282/14 “de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Fue patrocinado por el abogado Emilio Camacho.

Tras el escándalo por la contratación de asesores jurídicos externos por valor de USD 400.000 en la Itaipú, ambos diputados opositores solicitaron, por medio de la ley de acceso a la información pública, todos los datos sobre contratos suscritos por la binacional y pareceres jurídicos, ante lo que consideran un mal uso del dinero público.

Esto debido a que Itaipú cuenta con una gran cantidad de abogados en su plantel, por lo que este gasto sería totalmente innecesario, y en coincidencia con un año electoral.

El director de Itaipú, Manuel María Cáceres, rechazó responder la solicitud alegando que no la ley no afecta a la binacional.

“Eso no tiene ningún asidero, ni en el tratado, ni en la Constitución Nacional. Ellos son funcionarios paraguayos, nombrados por decreto del Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. Ellos se rigen por leyes paraguayas. El tratado, incluso, menciona que todo aquello que no perjudique al funcionamiento de la hidroeléctrica, y que no implique una cuestión binacional, es de acceso público”, refutó Kattya.

Movida política. La diputada indicó que existe influencia de la directora jurídica de Itaipú, Iris Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio Ovelar, de Honor Colorado, y que realizó contratos directos.

Por eso, uno de los puntos que se solicita es la nómina completa de los abogados asignados a la Dirección Jurídica de Itaipú del lado paraguayo, sus funciones, salarios y dependencias donde cumplen sus tareas.

Kattya acusa que existe una repartija espuria cuando el Estado está endeudado, gastando por contratos millonarios que pueden ser evitables, ya que los litigios pueden ser encarados por el plantel interno, que tienen sueldos altísimos. “Es una forma elegante de robar”, expresó.

Reclamó que no haya transparencia justo en un momento en que se debe revisar el Anexo C del tratado con Brasil.

Kattya indicó que se pide saber además quién son los que integran la firma Geolegal, que fue uno de los contratos más polémicos, mediante resolución con fecha de 1 de diciembre de la Dirección Jurídica.

Se procedió a la contratación directa de la firma para el asesoramiento jurídico en el ámbito ambiental, laboral, penal, civil y comercial por la suma de G. 1.440 millones, equivalente a USD 208.445.

“Esperemos que los jueces que tendrán en mano este caso, entiendan el pedido que estamos haciendo, que es buscar la transparencia. Itaipú se expresó groseramente al decir que esas informaciones no deben saber terceros”, concluyó.



