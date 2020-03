En juicio de Camilo impiden entrada a testigo con fiebre

En el juicio oral al ex ministro Camilo Soares y Alfredo Guachiré, un testigo tuvo que volver a su casa y no declaró porque en la entrada del Palacio de Justicia presentó fiebre durante el control sanitario que se realiza.

Con ello, solo el ex jefe de Operaciones, Aldo Saldívar, prestó declaración ante el Tribunal de Sentencia que juzga al ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional y al ex jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones por la presunta lesión de confianza.

El testigo aclaró que en el 2009, había estado de emergencia en cinco departamentos, y que la SEN, tenía carencia de productos, por lo que tuvieron que ser adquiridos para repartirse.

No obstante, el testigo señaló que su papel era operativo y no comercial, por lo que no sabía sobre la supuesta sobrefacturación de los productos.

En el caso, había otros cuatro testigos que debían declarar también, pero no se presentaron, según justificó una de las partes, por temor al coronavirus.

Tras la declaración del único testigo, los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Héctor Capurro, recibieron las pruebas documentales.

El juicio sigue hoy, a las 8.30, con más testificales. Los jueces aclararon que en caso de no asistir, notificarán bajo apercibimiento de declarar la detención para que declaren.