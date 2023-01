En incidentada sesión, nueva cúpula de la ANR eligió a sus autoridades

Los representantes del oficialismo tuvieron discusiones con las fuerzas militares que se encargan de la seguridad debido a que estos –bajo el mando del cartismo–, supuestamente, les controlaban mucho e incluso les solicitaron la cédula para ingresar. Este hecho originó el airado reclamo de Duarte Frutos, quien incluso se tomó con Yamil Esgaib. No obstante, los incidentes no pasaron a mayores, y una vez dentro de la sala de sesiones, las cosas se calmaron, pero tanto Duarte Frutos como Samaniego no desaprovecharon la oportunidad para reclamar este hecho al titular partidario, Horacio Cartes.

“Esta es una reunión de dirigentes, de líderes que venimos con el afán de cooperar y fortalecer nuestra democracia interna y unir esfuerzos para la gran victoria de la ANR en abril, pero es inconcebible que tengamos que acceder a un protocolo policiaco para acceder al recinto partidario, en todo caso para establecer el orden tenemos muchos dirigentes que conocen a los que somos miembros, esta no es una reunión de bandoleros para que policías y militares pretendan atropellar”, sostuvo Nicanor dirigiéndose a Cartes.

DIRECTIVA. Una vez que los ánimos estuvieron tranquilos, durante la sesión los colorados eligieron a la nueva comisión directiva, con una amplia mayoría cartista ocupando todos los escaños.

Como vicepresidente primero fue elegido Juan Carlos Galaverna, como vicepresidente segundo Rodolfo Friedmann, y como vice tercero fue electo Alberto Alderete.

Como tesorero de la ANR fue elegido el diputado Tadeo Rojas, y como protesorero, Fernando Ayala.

En tanto, como secretarios políticos de la ANR fueron elegidos Juan Carlos Baruja, Felipito Salomón, y el senador Silvio Beto Ovelar.

Como miembros de la comisión ejecutiva fueron designados Nicanor Duarte Frutos, Antonio Barrios, Lilian Samaniego, el diputado Freddy D'Ecclesiis y Mario Varela.

La comisión ejecutiva también decidió que las reuniones se harán todos los miércoles, a las 17:00.

De igual forma, Alberto Alderete fue designado como jefe de campaña de la Lista 1, y Arnaldo Franco como jefe de campaña adjunto.

La comisión ejecutiva también aceptó la renuncia de Dani Centurión y llamó en su reemplazo al intendente capitalino Óscar Nenecho Rodríguez a jurar en sustitución del mismo.



