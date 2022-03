En Fuerte Olimpo, sector de salud apoya al oficialismo

El director, ante las críticas, salió al paso de los comentarios y realizó un comunicado sobre lo ocurrido en el mitín político donde participaron en su mayoría funcionarios de salud del hospital regional de Fuerte Olimpo.

Gallagher expresó que nadie fue sometido a una invitación y que el encuentro fue hecho fuera de horario laboral y que no se dirigió al personal de guardia. Dijo que el que tenía deseo de participar lo hacía y el que no quería, no. “Del 100 por ciento que invité acudió un 80 por ciento”, dijo el director sanitario.