En el Senado tienen los votos para interpelar al ministro del Interior

El proyecto de ley se prevé incluir en el orden del día de la sesión del próximo jueves, y los únicos que están en contra serían justamente los del sector de Colorado Añetete.

En los antecedentes, se hace referencia a los incidentes en ese operativo, ocurrido el miércoles 11 pasado en la Costanera Norte y que derivó en la muerte del comisario Félix Ferrari, quien era subjefe de la Comisaría Primera Metropolitana.

“Es preciso además mencionar que el Ministerio del Interior no ha mostrado avances en la lucha contra el crimen organizado, en lo que respecta a tareas de prevención, búsqueda y captura de sus miembros, en especial aquellos vinculados al Comando Vermelho y al PCC (Primer Comando Capital)”, refiere el proyecto.

Ante la ronda de consultas a senadores de distintos partidos, consideraron un hecho la aprobación de la interpelación. Los cartistas están dispuestos a acompañar, ya que ellos mismos promovieron el pedido.

El proyecto de ley también lleva la firma del efrainista Eusebio Ramón Ayala, y Víctor Ríos, que es del mismo sector, confirmó el acompañamiento. Gilberto Apuril, de la bancada Hagamos, también apoya.

“Para mí que hay votos suficientes”, dijo, por su parte, el liberal llanista Fernando Silva Facetti y, en ese mismo sentido, opinó Desirée Masi, del PDP (Partido Democrático Progresista).

Desde el Frente Guasu, Sixto Pereira refirió que sí acompañan, al igual que Hugo Richer. No obstante, este último considera que no es suficiente, ya que un eventual voto de censura del Senado no es vinculante para que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decida o no remover del cargo a Villamayor.

“Si va a venir el ministro del Interior con el respaldo del presidente, y va a formular una nueva política de seguridad, puede cambiar. Pero esa decisión tiene que encabezar el presidente. No veo que tenga esa disposición”, remarcó Richer.

“Cuando se vote (la interpelación) el Frente Guasu con seguridad va a acompañar, pero observando que la crisis tiene otra dimensión mucho más grande que requiere políticas más importantes”, sentenció.



Cajonearon un pedido anterior



En el Senado se había cajoneado un pedido anterior de interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que habían promovido varios senadores, entre ellos Paraguayo Cubas, en julio pasado.

Hubo una mayoría que se conformó con que las autoridades del área de seguridad participen de una reunión con la mesa directiva. Esto había sido cuestionado por la senadora Desirée Masi, quien justamente recordó este proyecto, cuando se volvió a plantear una nueva interpelación.

Esta propuesta anterior tenía relación con lo ocurrido en Liberación, San Pedro, en donde un grupo integrado por 30 a 40 personas había protagonizado un ataque a un banco de plaza privado.

En los antecedentes se indica que los mismos estaban munidos de armas de grueso calibre, así como de explosivos de alto poder expansivo, y como consecuencia arrojó la muerte de varias personas así como zozobra en la ciudadanía.

También se hace referencia a las cuantiosas denuncias ciudadanas respecto a la inseguridad reinante en todo el país. “No está de más mencionar que el Ministerio del Interior no ha mostrado avance en la lucha contra el crimen organizado en lo que respecta a las tareas de búsqueda y captura del grupo Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), así también lo vinculado al PCC y sus acciones perpetradas a lo largo del territorio nacional dentro de las propias penitenciarías nacionales”, señalaba la propuesta. Este proyecto que quedó en comisiones y tuvo el apoyo del Frente Guasu, Cubas y el propio titular del Congreso, Blas Llano.