En el Senado insistirán en llevar a EEUU informe de CBI sobre lavado

El senador liberal Enrique Buzarquis, proyectista, sostuvo que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no moverá un dedo porque es empleada del Grupo Cartes.

Tras la reunión de la mesa directiva y líderes de bancada, aseguró que el propio titular del Congreso, Óscar Salomón, se encargaría de las gestiones para el viaje a EEUU.

Sentenció que no se le podía destituir a Quiñónez de la Fiscalía, acusando a diputados colorados y liberales de estar “alquilados a Horacio Cartes”.

El proyecto de resolución, aprobado en general en la sesión pasada, establece la conformación de una delegación de senadores para asistir ante la Cámara de Senadores de los Estados Unidos.

El objetivo es presentar un informe oficial de la Comisión Bicameral que investiga el lavado de dinero en el Paraguay. Sigue en proceso la integración de la misma.

“Estamos convencidos de que esta Fiscalía no mueve, ni va a mover absolutamente nada”, sostuvo Buzarquis.

“La vez pasada Santi Peña se quejó porque se filtró una información de cuánto le paga Horacio Cartes, y doña Sandra, en menos de 24 horas, ya le delegó a una fiscala. En cambio, la investigación por lavado de dinero no está moviendo absolutamente nada”, reclamó el liberal. “Entonces, decidimos ir un paso más. Y la pregunta es: ¿Ustedes confían en el trabajo de la Fiscalía? No. Y me ratifico en que Sandra Quiñónez es una empleada más del Grupo Cartes”, sostuvo.

“No está definida la delegación. Obviamente, los que integran la CBI deberían ser los primeros, y, por supuesto, el propio presidente del Senado, que en la misma resolución le vamos a delegar que haga todo el trámite burocrático para que se dé esa audiencia en EEUU”, refirió.

Filtración. “El tema de la filtración genera mucha urticaria en el Grupo Cartes, y está bien, está en su derecho. Lo que me preocupa es que a la Fiscalía le interesa más quién filtró la información, que investigar el tema de lavado de dinero”, cuestionó.

“Denuncié el caso del Metrobús, creo que va a hacer cuatro años, la estafa. Se pagó más de USD 50 millones. No hay un solo imputado”, manifestó Buzarquis.

“Pero Santi Peña apenas lloriquea, inmediatamente ya le ponen un fiscal a su disposición. Por eso me ratifico en que Sandra Quiñónez es empleada del Grupo Cartes”, insistió el senador.

Alquilados de Cartes. “Hicimos, quisimos quitarle a Sandra Quiñónez y Horacio Cartes compró más de la mitad de los diputados colorados y liberales, y quiere seguir teniendo a su empleada de fiscala general”, tiroteó.

Al ser consultado sobre la soberanía, en relación a recurrir a instancias internacionales, respondió: “Creo que Horacio Cartes atenta contra la soberanía”.

“¿Qué es la soberanía? Instituciones fuertes que defiendan (...) Cuando te compran todos los fiscales, jueces; tienen alquilados, asalariados diputados, senadores; cuando la fiscala general del Estado es su empleada; todos los policías, militares le responden; frontera desguarnecida para que ellos sigan pasando el contrabando de su cigarrillo y hacer su lavado de dinero. ¿Es soberanía?”, ironizó.

“Por supuesto que hay liberales que se venden a Cartes. No sé si se venden. Están alquilados, reciben su cuota mensual. Por eso el crimen organizado es peligroso porque la concentración excesiva del dinero traspasó el tema de un partido”, sentenció.

