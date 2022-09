En el Norte se vibra con el Nacional C17

Mientras que por la Serie B en Vallemí, de entrada en un partidazo y con final electrizante, Amambay se impuso a Benjamín Aceval 7 a 6; el local Vallemí arrancó con el pie derecho al imponerse a San Juan Bautista por 5-2 y Ñemby es otro seleccionado que goleó de entrada, ya que derrotó a Villarrica 10 a 1.

Hoy por la fecha 3, los encuentros en la ciudad de Concepción desde las 18:30 son: Caaguazú vs Franco, Antequera vs. Carmen del Paraná y Concepción vs. San Antonio.

En Vallemí: Amambay vs. San Juan Bautista, Ñemby vs. Benjamín Aceval y Vallemí vs. Villarrica.

La competencia es organizada por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS) y se extenderá hasta el sábado 10, en el Municipal de Concepción.