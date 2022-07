En el caso tapabocas aún no se pudo hacer la preliminar

Los acusados por la Fiscalía son el citado ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo; el ex coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Rubén Ovelar; el ex director del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo.

Además, también deben comparecer la ex gerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro; el ex director financiero de Dinac Juan Carlos Turitich, y los representantes de la firma Proyectos Global SA, Katherine Pamela Toñánez y Carlos Vargas.

En el caso, la defensa alega que no existe hecho punible, teniendo en cuenta que la empresa devolvió el dinero abonado (G. 119.960.000), además de dejar para el Estado los tapabocas que habían sido adquiridos.

La Fiscalía se reafirmó hasta ahora en su acusación, lo que en la audiencia preliminar deberá ser estudiado por el juez Palacios, salvo que se presente algún pedido para suspender de nuevo la diligencia como ya ocurrió en otras ocasiones.