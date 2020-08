En Concepción ocupan terreno de la UNA

Teodora Enciso, conocida operadora política del intendente municipal Alejandro Urbieta, dijo que la idea es ubicar a cientos de nuevas familias de diferentes barrios que carecen de viviendas.

“Venimos a encontrar vacío este terreno que supuestamente es una granja, pero solo hallamos una perdiz en este lugar”, dijo la operadora política. Admitió que aún no hablaron con ninguna autoridad, pero que esperan la visita de los representantes de la universidad para plantear su propuesta sobre el inmueble.

Por su parte, Margarita Olmedo, dirigente política, indicó que según dijo el gobernador, Édgar López, el terreno es de la Municipalidad de Concepción y de la Gobernación. No obstante, señaló que aguardan la presencia de ellos, a fin de presentarles a unas 1.000 familias sin techos.

El grupo de sin tierras intentó ingresar la semana pasada al predio de las ex tierras de la Estancia Ybú, pero los actuales ocupantes no les permitieron argumentando que ya no sobra espacio y que solo queda una reserva boscosa.

DENUNCIA. Nelson Robledo, director de la filial de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Concepción, informó que ya radicó la denuncia a la comisaría y la fiscalía por invasión de inmueble. Señaló que están esperando la acción de la fiscalía para que despejen el predio.

Robledo destacó que integrantes de la Asesoría Jurídica de la UNA llegará en estos días a Concepción, a fin de interiorizarse del hecho y exigir que se respete el inmueble. El predio fue cedido por la Gobernación de Concepción a la UNA para una granja didáctica y campo experimental. JR