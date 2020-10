En celebración a San Chárbel pidieron el fin de la pandemia

Además, pidieron una oración por la pronta recuperación del arzobispo de Asunción Edmundo Valenzuela que dio diagnóstico positivo de Covid. Los fieles también elevaron una oración por los gobernantes para que se fortalezcan los ideales de servicio al país y a todo el pueblo.

En la homilía del monseñor Gogorza resaltó que el Evangelio no es solo para los fieles, sino para todos los hombres. “No solo basta escuchar la palabra de Dios, no basta participar en la eucaristía, tenemos que vivir esa palabra del Señor día a día, hay que poner la palabra de Dios en práctica todos los días. Esa sensibilidad que tenemos hacia los más necesitados no solo debe ser con nuestros familiares, sino con el prójimo”, resaltó Gogorza.

“Queremos entronizar en esta Catedral a San Chárbel hoy en el Paraguay y reconocer a este santo como protector nuestro”, indicó.

Así el monseñor culminó su homilía pidiendo que “el Señor nos cuide siempre y nos dé su gracia para responder a su llamado y encaminar nuestra vida cotidiana”.