Empresarios creen que intercambio comercial con EEUU seguirá igual

Los empresarios locales estiman que la asunción a la presidencia del candidato demócrata Joe Biden no representará muchos cambios en la política comercial externa de Estados Unidos, por lo que esperan poder seguir trabajando como hasta ahora y seguir concretando nuevos intercambios comerciales con el gran país del norte.

El hecho de que las políticas de Estado de este país sigan una misma línea sin importar representante de qué partido sea, Demócrata o Republicano, representa una gran ventaja para Paraguay, porque continuará en el mismo rumbo que hasta ahora, destacó Agustín Magallanes, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana.

“La gran ventaja de países como Estados Unidos es que independientemente del representante del partido que le toque gobernar, las políticas de gobierno son muy fuertes. De hecho, el mismo Biden había anunciado que en materia comercial, así como su visión de los casos de Venezuela o China, seguirá siendo la misma que se viene sosteniendo hasta ahora, porque son políticas de Estado”, expresó Magallanes.

MISMA POLÍTICA. El titular de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana comentó que la gran ventaja de una democracia firme como la que ostenta Estados Unidos es que sus sucesivos gobiernos, ya sean demócratas o republicanos, respetan una misma política estatal y la cumplen al pie de la letra, pues se elaboran y deciden de acuerdo con consensos a nivel país; “no es una cuestión de partidos”, reiteró Magallanes.

“Te digo esto porque hace cuatro años vivimos la misma situación, pero a la inversa, o sea, salió Obama, demócrata, después de ocho años y entró Trump. En ese momento había, obviamente, muchas dudas y temor de la gente sobre cómo actuaría el presidente Trump, pero sin embargo, nosotros hemos notado un interés comercial creciente hacia lo que puede ofrecer nuestro país a Estados Unidos”, indicó el titular de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana.

El último embajador estadounidense en Paraguay, Lee McClenny, antes de concluir su misión en el país, había comentado a Magallanes que en los últimos cuatro meses previos a su partida, había mantenido entrevistas vía Zoom con más de 300 empresarios estadounidenses, interesados en comerciar con Paraguay.

“Mediante estos contactos, el tema de la (exportación) de carne está muy avanzado en lo que respecta a los trámites. Desafortunadamente, la pandemia que nos tomó a todos por sorpresa, no permitió que se concretaran las visitas, pero creo que hay muchas cosas en favor de Paraguay. Tenemos programas interesantes con Aduanas y otras entidades, así que mantenemos una muy buena relación con el encargado de comercio de la Embajada americana en el país”, explicó Magallanes.

BUENAS RELACIONES. Entre tanto, el empresario Beltrán Macchi se manifestó en los mismos términos que Magallanes, al reforzar la idea de que estima que no habrá muchos cambios en cuanto a la política exterior en general del nuevo presidente Biden, y, en particular, sobre Paraguay. “Estados Unidos y Paraguay tienen una larga tradición de buen relacionamiento y de cooperación entre ambos gobiernos y no creo que eso cambie a corto plazo”, expresó.

Macchi agregó que las relaciones comerciales requieren acuerdos y deben seguir trabajándose y cumpliéndose procesos en términos de exigencias. “El resto le corresponde al sector privado”, enfatizó. A modo de conclusión, señaló que es muy pronto para visualizar cambios significativos en la política exterior estadounidense, y espera que con el transcurrir de los primeros meses de gobierno, se tenga un panorama más claro de cómo procederán.