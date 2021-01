Emotivo empate en clásico argentino tuvo a Rojas

Ramón Wanchope Ábila (9’) y el colombiano Sebastián Villa (85’) anotaron los goles para el conjunto xeneize, mientras que Federico Girotti (73’) y el cafetero Rafael Santos Borré (76) anotaron para el equipo millonario.

Los dos terminaron el encuentro con 10 jugadores por las expulsiones del colombiano Jorman Campuzano (57), por el lado de Boca, y de Enzo Pérez (79), en River.

Con este resultado, ambos siguen al frente de la tabla del Grupo A de la Fase Campeón de la Copa Maradona, con 8 puntos.

Hoy prosigue el torneo con los duelos: Aldosivi vs. Unión, San Lorenzo vs. Gimnasia y Talleres-Banfield. Mañana: Godoy Cruz vs. Estudiantes, Huracán-Argentinos Juniors

y Atlético Tucumán vs. Colón de Santa Fe.