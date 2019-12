Emotiva despedida de una mujer que luchó contra el cáncer

En la carta, escrita hace ya un año, Garcete menciona la idea de la muerte como algo que siempre ignoramos y señala sus ganas de vivir y las proyecciones que tenía a futuro, una vejez con su familia.

“Siempre me imaginé a mí misma envejeciendo, con canas, con una hermosa familia. Planeé tener el amor de mi vida y ya lo tengo, Thiago Rafael”, indica en referencia a su hijo.

Embed

Asimismo, pide a las personas que dejen de preocuparse tanto por las tensiones pequeñas e insignificantes de la vida y traten de recordar que “todos tenemos el mismo destino después” (la muerte).

“Así que haz lo que puedas para que tu tiempo se sienta digno y grandioso, sé agradecido por tener problemas pequeños y superarlos. Está bien reconocer que algo es molesto, pero trata de no seguir y no afectar negativamente a nadie”, refiere la carta.

En ese sentido, continúa diciendo que “una vez que hagas eso, sal afuera y respira profundamente una bocanada de aire hasta lo más profundo de tus pulmones. Mirá qué azul es el cielo y qué tan verdes son los árboles ¡Es tan hermoso! Piensa en lo afortunado que eres de poder hacer eso, respirar”.

En la emotiva carta señala a los problemas como insignificantes y a la vida como un todo. “Veo mi cuerpo perderse delante de mis ojos y no hay nada que pueda hacer al respecto. Todo lo que deseo ahora es tener un cumpleaños o Navidad más con mi familia. O simplemente un día más con mi hijo y amigos. Solo uno más”, expresa.

Entre otras cosas, manifiesta que cada persona tiene el poder de cambiar aquello que le hace sentir mal, ya sea en el trabajo, en el amor o en lo que sea. “Ten las agallas para cambiar, no sabes cuánto tiempo tienes en la tierra, así que no lo desperdicies siendo miserable. Sé que eso se dice todo el tiempo, pero no podría ser más cierto”, asevera.