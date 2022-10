Emiliano Rolón tiene dudas sobre proceso de selección

El juez del Tribunal de Apelación Penal, de la cuarta sala, Emiliano Ramón Rolón Fernández, varias veces candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia, manifestó a la Monumental 1080 AM que aún no tiene definido si se presentará o no al concurso para elegir la terna de candidatos a fiscal general del Estado, indicando que los últimos concursos en el Consejo de la Magistratura no fueron muy claros.

“Todavía no tengo definido, los últimos dos concursos no fueron tan claros”, respondió sobre su posible postulación. Los últimos dos procesos importantes fueron la elección de ministro de la Corte Suprema de Justicia que cayó en manos del ex senador liberal Víctor Ríos, y la elección de los dos nuevos ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel y Jorge Bogarín.