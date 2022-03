Emblemas mantienen en suspenso nueva suba de los combustibles

El sector privado había postergado para esta semana una nueva suba de entre 700 y 800 guaraníes del precio de las naftas y del gasoil. Se anunciaba que esto se concretaría hoy, miércoles, pero esto no sucedió. El viceministro de Economía, Iván Haas, dijo ayer a la tarde que pedirá a los emblemas que no reajusten los precios.

El gerente del emblema Copetrol, Jorge Cáceres, sostuvo ayer que seguían analizando la situación de los precios, pero que todavía no han tomado una decisión.

Por su parte, Ian Dobereiner Reizen, gerente de Shell Paraguay, también se manifestó en la misma línea. “Aún no tenemos una definición exacta de cuándo y cuánto sería el incremento de precio”, refirió.

Ayer se realizó una reunión del comité técnico de combustibles en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), donde estuvieron los representantes del sector privado.

El viceministro Mancuello dijo que estaban trabajando en todos los frentes a nivel técnico con los representantes de todos los emblemas para evaluar el proyecto de ley que crea el fondo de estabilización del precio de los combustibles.

Indicó que volvieron a socializar y hablar sobre cuándo estaría entrando a operar el fondo y se tuvieron en cuenta las recomendaciones del sector privado para luego presentar el proyecto al Congreso.

Aclaró que no trataron en esta oportunidad el tema de los precios. Sostuvo que en este tema lo que se debe trabajar como país es que se pueda tener una manera que permita dar transparencia y tranquilidad a la gente que trabaja y, sobre todo, evitar el ruido que crean muchos movimientos que generan malestar. Dijo que esto se debe resolver a nivel técnico y en diálogo con el sector privado, con el cual están encontrando puntos de acuerdo.

AUMENTO. Cuando se le recordó que los emblemas anunciaron un nuevo reajuste para esta semana, dijo que hay sectores que lo hicieron y otros que piden la baja, pero todo depende de la realidad del precio internacional y otros factores, razón por la cual impulsan la creación del fondo para transparentar y estabilizar los precios.

No obstante, Mancuello sostuvo que no cree que ahora existan condiciones para que suban los combustibles. “Si bien los precios internacionales subieron mucho y después volvieron a bajar, no bajaron la misma cuantía que han subido. Sin embargo, el sector privado está consciente del grave impacto que ocasionaría ajustar los precios en este momento”, aseveró.

Añadió que cree y confía en que puedan tener en este momento cierta luz para seguir negociando en lo que resta de la semana con el sector técnico y en paralelo con otros niveles. “También la ciudadanía se está manifestando y es su derecho. Lo importante es que se trabaje con la verdad por que se puedan filtrar intereses que no son relacionados al combustible en sí y que no se produzca y nadie sea coaccionado a no trabajar ni haya actos de violencia”, concluyó.

Por otra parte, según versiones extraoficiales, uno de los motivos que habría frenado hasta ahora el nuevo incremento es que Petropar resolvió mantener sus precios hasta fines de abril. A esto se suma el hecho de que el precio internacional está teniendo una variación de sube y baja constante, atendiendo que hace una semana incluso superó los 130 dólares el barril y ayer estuvo cotizando a menos de USD 100.

El crudo baja y cerró ayer por debajo de los 100 dólares

El crudo Brent, como también el WTI, cerró en la víspera por debajo de los cien dólares luego de casi tres semanas, según el reporte de las agencias internacionales.

Un reporte de la AFP de Nueva York destaca que el barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en mayo cerró el martes por debajo de los 100 dólares, por primera vez desde el segundo día de la invasión rusa a Ucrania, hace casi tres semanas. El precio del Brent cedió 6,54% a 99,91 dólares.

Mientras, en el caso del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril, cedió por su parte 6,37% a 96,44 dólares.

Este aspecto fue resaltado de manera permanente ayer por la gente en las redes sociales.