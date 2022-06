Emblemas dicen que suba de combustible es inevitable y que Gobierno no puede interferir

Si bien no se sabe cuándo será el nuevo reajuste del combustible, se anuncia una "inminente" suba en el sector privado.

El ingeniero Guillermo Parra, representante de Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar), habló este jueves a través de Radio Monumental 1080 AM sobre la inminente suba del precio del combustible . Al respecto, señaló que el aumento para los próximos días es prácticamente inevitable, ante la actual “escasez”.

En ese mismo sentido, explicó que la decisión de subir el costo de los carburantes no depende del Gobierno, sino de cada empresa, ya que el mercado “es libre”.

“Cada empresa lo va subir cuando crea conveniente, y por otro lado, está la estrategia comercial. Lamentablemente, hoy cambió el panorama y también hay potencial escasez. Este no es un producto que se establezca (su costo) por decreto o resolución, ya que el precio es libre", aseveró Parra.

Asimismo, el empresario argumentó a través de los medios que actualmente los emblemas están contando con un stock de mayor costo con relación al que se está comercializando en el mercado, por lo que la suba rondaría los G. 1.000.

Prorrogan reducción de ISC para combustibles

El “inminente” aumento de los próximos días fue confirmado por Guillermo Parra, después de que este miércoles el Poder Ejecutivo haya decretado que la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los combustibles siga vigente hasta el 30 de junio.

Por ende, las importaciones de combustible en el país quedan con una base imponible de G. 2.389,9 por litro para gasoil y el diésel Tipo III; G. 3.045,6 por litro para la nafta virgen, y G. 6.033,3 por litro para la nafta RON 91.

Dicha reducción se implementa desde el pasado 4 febrero, justamente con el objetivo de mitigar los precios de venta al consumidor final tras el aumento en los precios del petróleo, de acuerdo con lo que se señala en el Decreto 7154/22.

Alertan a tener cuidado ante posible desabastecimiento

César Barreto, economista y ex ministro de Hacienda, también abordó el tema de la suba del combustible este jueves en Radio Monumental 1080 AM, donde alertó que es imperativo cuidar la cuestión de los precios y, sobre todo, el el abastecimiento de los carburantes, debido a que consideró que sería peor no tener disponible en el país, antes que el costo sea más elevado.

“Una cosa que a mí me llamó la atención y que no lo sabía hace unas semanas es que hay un problema de capacidad de producción de combustible. Había sido que se dejó de hacer inversiones importantes en la refinación del petróleo y la demanda sigue creciendo”, enfatizó al respecto el profesional.

A finales de mayo, el sector privado ya había anunciado que las subas en el precio de los combustibles se estarían concretando pocos días después o para mediados de junio. Sin embargo, el aumento finalmente todavía no se dio.

Aumentos en Petropar y en suspenso compra que elude a Contrataciones Públicas

En cuanto a Petróleos Paraguayos (Petropar), el titular de la petrolera estatal, Denis Lichi, en su momento adelantó que posterior al 15 de junio se volvería a evaluar si se reajustarán los costos, ya que hay una fluctuación en el mercado internacional.

Mientras tanto, la Cámara de Senadores debía tratar este jueves el veto parcial del Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley para que Petropar pueda importar combustible sin que se rija por la ley de contrataciones públicas, pero finalmente decidió postergarlo.

Por su parte, el director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, había manifestado que desde la institución no están conformes con la redacción de dicha ley de compras de Petropar sancionada por el Congreso Nacional, pero posteriormente fue vetada por el Ejecutivo.

Petróleo baja en el mundo por ahora, aunque subiría en próximos meses

En cuanto a los costos del petróleo, este mismo jueves se anunció que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó en la jornada un 0,49% y cerró en USD 121,51, frenando su ritmo ascendente tras el anuncio de nuevas restricciones en China por la aparición de nuevos casos de Covid-19.

No obstante, a pesar de la bajada registrada, los analistas consideran que el precio del oro negro seguirá subiendo en los próximos meses hasta alcanzar los USD 140 o incluso 150 el barril, a medida que China vaya saliendo de su confinamiento, en un contexto de gran presión sobre la oferta.